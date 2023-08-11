Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu öldü. Eren’in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi: “Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren’in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil.

Eren Bülbül’ün Failleri

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in öldüğü saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi. 15 Temmuz 2018'de ise Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda saldırının faillerinden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodî" kod adlı Levent Dayan öldürüldü. PKK'nın Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Yakışır İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodî' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül Hatırası

2018 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Eren Bülbül adına Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir yetimhane açıldı.

Türk Hava Yolları 25 Haziran 2019'da Boeing 787 model yeni yolcu uçağına isim verilmesi için Twitter'dan bir anket başlattı. Ankette önerilen şıklar arasında Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma gibi antik kent isimleri bulunuyordu ancak Eren Bülbül'ün ismi yer almıyordu. Pek çok Twitter kullanıcısı uçağa Eren Bülbül ismi verilmesi yönünde kampanya başlatıp talep oluşturunca THY de bu çağrıya uydu ancak uçağın ismine Eren Bülbül değil memleketi olan Maçka ismi verilmesine karar verdi.

17 Eylül 2021'de Bursaspor taraftarları, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı.

2022'de doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren ve TRT'nin yapımcılarından biri olduğu Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, kendisinin hayat hikâyesini anlatmaktadır.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Huzurkent mahallesinde bulunan bir parka Eren Bülbül'ün adının verilmesini içeren önerge, CHP ve HDP'li belediye meclisi üyelerinin oylarıyla reddedildi. Buna karşın 'İyi ki varsın Eren Bülbül Parkı' yazılı tabela, belediye başkanı ve mahalle sakinlerince parkın girişine dikildi.

Üsküdar Belediyesi, 2021 yılında yaptığı bir parka Şehit Eren Bülbül Parkı adını vermiştir.