MALZEME LİSTESİ: 2 bütün tavuk göğüs 1 çay bardağı süt yarım şişe maden suyu tuz karabiber PANELEMEK İÇİN: 2 yumurta galeta unu un ERİŞTESİ İÇİN: 2 su bardağı erişte 1 çorba kaşığı salça 2 diş sarımsak 1 tutam fesleğen zeytinyağı tuz karabiber HAZIRLANIŞI: Bütün tavuk göğüsleri enlemesine ikiye kesiyoruz. Tavukları geniş bir kaba diziyoruz. Üzerine sütü ve maden suyunu döküyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Bir kaseye yumurtaları kırıyoruz ve çırpıyoruz. Bir kaseye unu, başka bir kaseye de galeta ununu koyuyoruz. Tavukları önce una, sonra yumurtaya, sonra da galeta ununa buluyoruz. Mantoladığımız tavukları tahta üzerine alıp üzerine et döveceğiyle hafif vuruyoruz ve mantosunun iyice yapışmasını sağlıyoruz. Sıvıyağda şinitzelleri kızartıyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz. Sıvıyağ ve tuz koyuyoruz, erişteyi haşlıyoruz. Haşlanan erişteyi süzüyoruz. Sarımsakları ve fesleğeni doğruyoruz. Tencereye zeytinyağı koyuyoruz. Salçayı, sarımsağı ve fesleğeni koyup soteliyoruz. Tuzunu, karabiberini atıyoruz. Erişteyi sosun içine alıp karıştırıyoruz. Erişteyi servis tabağına alıyoruz. Şinitzelleri üzerine dizerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi