Yaz aylarının sonlarına yaklaşırken şimdiden 2025 modası oluşturulmaya başlandı. Modaya yön veren isimler, 2025 modasının erkekler için daha renkli geçeceğini öngörürken Avrupa Futbol Şampiyonasında Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işaretinden yola çıkarak erkek modasında Türk motiflerinin daha çok işleneceğini belirtiyor.

Yaz aylarının sonlarına doğru yaklaşırken 2025 erkek modası şimdiden oluşmaya başladı. 2025 erkek modasının tasarımları için çalışmalara başlayan Faruk Karataş, 2025 yılının renklerinin karanlık, gizemli ve ilgi çekici tarzlarda olacağını, öte yandan da daha renkli ve canlı renklerin de gündemde olacağını dile getirdi. Kendisini “Ben modacı değil, terziyim” diyerek nitelendiren Karataş, “2025 yılında mavi, mor, gri ve siyah renkleri yoğunlukla göreceğiz” diye konuştu.

Bozkurt selamı ve ay yıldız moda dünyasında

Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gol sevincinde yaptığı Bozkurt selamı Türkiye ve tüm dünyada konuşulurken özellikle Avrupa’da bazı kesimlerden tepki toplamıştı. Bozkurt işareti ve Ay Yıldız, Faruk Karataş tarafından bazı takım elbiselerin yakasına işlendi. Kısa sürede çok ilgi çeken bu tasarım iş, sanat ve siyaset dünyasında büyük beğeni topladı. Arka arkaya talepler aldığını belirten Faruk Karataş, “Birçok tasarımımda biz Türklere ait bu sembolleri sık sık kullanılacak” şeklinde konuştu.