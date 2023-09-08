Erkekte gebelik şikâyetleri olur mu? Diye soracak olursak, bu soruya normalde böyle bir durum ile karşılaşmayan her insan hayır, öyle şey olurmu diye cevap verir. Oysa erkeklerin de gebelik gibi şikayetlerinin olduğu rastlanmıştır,dünya üzerinde pek az görünüyor olması bile böyle bir iddianın doğru olduğunu göstermektedir.

Peki, nasıl oluyor da erkekte böyle şikâyet olur?

Bu şikâyetler Amerikalı uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre psikolojik bir durumdur. Yanı baba adayının da eşinin gebeliğini fazlaca benimsemesi, genelde ilk çocuklarda görünür ki, bu durumda baba adayının bebeği fazlaca istemesi sonucu yaşadığı psikolojik bir durumdur. Unutmayalım ki psikolojik olan birçok durum sanki gerçekmiş gibi hissedilmesi normaldir. Çünkü ağrının var olduğunu insan anlatan beyindir. Yani beyniniz size şu bölgede ağrı var diyor, sizde o bölgede ağrı olduğunu anlarsınız. Daha net olursak neden felç olan insanlar, felçli bölgelerde ağrı hissetmezler. Çünkü beyin o bölgeyi algılamaz ve o bölgede ağrı olduğu bilgisini size belirtemez. Psikolojik olan bu durum da aynen böyledir. Fazlaca düşünme sonucu beyin, o bölge de gerçekten ağrı olduğunu zanneder ve size bu yönde bilgi verir. Siz de o bölgede gerçek bir ağrı olduğunu zannedersiniz. Bu da erkeklerin gebelik şikâyetlerinin aslında olabileceğini gösterir.

Ülkemizde resmi kayıtlara göre bu tür şikâyetler fazla bulunmaz ama dünya geneline bakıldığı zaman bu şikâyetten dolayı birçok insanın doktora başvurduğu bilinir.

Hatta öyle ki baba adayının hissettiği olay sadece ağrı olayı değildir. Tıpkı bir kadının hamilelik süreci gibi aşerme durumu da söz konusu olmaktadır. Hatta anne ve baba adayları ayrı ayrı yiyeceklere aşerebilir. Örnek olarak kadın ekşi isterken, erkek de tatlı isteyebilir. Dünya üzerinde yine nadir olarak da görünse de baba adayı bebeğin tekmelerini bile hissetmesi normal bir durumdur. Yani özetlemek gerekirse psikolojik bir durum olan erkeğin hamilelik belirtilerini hissetmesi bir kadın nasıl bir hamilelik süreci geçiriyor ise tıpkı o şekilde bir hamilelik zamanı geçirebilir. Ancak böyle bir durumu çok isteyen her insan hissetmez. Baba beyninin babaya bu şekilde bilgi vermesi gerekir ki bu durumda fazla düşünmekten de olmaz. Yani bu durum ancak kendi kendine istek dışı gelişen bir durumdur. Hatta kişi bunu isteyerek yapamaz. Çünkü beynin böyle emir vermesini istediğini bildiği için yani daha açıklayıcı olmak gerekirse, sonucu bildiği için beynin önüne geçemez. Böyle bir durum ancak istediğini anlamadan yaparak olur. Dediğimiz gibi bizim ülkemizde bu durum kayıtlı olarak pek görülmemektedir.

Hamilelik belirtilerinin bazıları görülmüştür, bu durumda doktorlar tarafından farklı sebeplere yorumlanmıştır. Ta ki böyle bir durumun Amerikalı bilim adamları tarafından tescil edilene kadar.