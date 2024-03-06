Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarını sahada tam kadro sürdürüyor. Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Hanak Belediye Başkan Adayı Selim Bilgili ve belediye meclis üyesi adayları; İsmail Ergün, Özgür Öztürk, Şentürk Aktan İnegöl Posoflular Derneğini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu; "İnegöl'ümüzün kültür mozaiğinin önemli parçalarından biri olan Posoflular Derneğini ziyaret ettik. Ben öncelikle bu samimi ve coşkulu karşılama münasebetiyle başta dernek başkanımız Ayhan Çamlıdağ olmak üzere tüm dernek mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Posoflular Derneğimiz İnegöl’ümüzde yaygın sosyal aktivite alanı olan bir sivil toplum kuruluşumuz. Yaptığınız çalışmalarla hem kendi kültürünüzü yaşatıyor hem de İnegöl’ün kültür mozaiğine pozitif katkı sağlıyorsunuz. Bu sebeple bizler sizleri önemsiyoruz. Bu anlamda daha önceki dönemde meclis üyeliği yapmış hemşehriniz Özgür Öztürk beyi tekrardan kadromuza yazdık. Partimizde aynı zamanda Halkla ilişkiler başkanlığımızı yürüten İsmail Ergün bey de kontenjan listemizde bulunuyor. Yine başka bir hemşehriniz Şentürk Aktan abimiz de listemizde. Bizler bu anlamda üzerimize düşeni yaptık. Ben Posoflu meclis üyesi adaylarım adına da sizlerin desteklerini talep ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Ayhan Çamlıdağ ise şu ifadeleri kullandı; "Seçim süreci kapsamında ilçemizdeki belediye başkan adaylarımızı derneğimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu akşam bizleri ziyaret eden Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Eroğlu’na teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz."