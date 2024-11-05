Trendyol 1. Lig’de geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor’un derbi hazırlıkları bugün gerçekleştirilen idmanla sürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, hafta sonu oynanacak olan Sakarya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Karagümrük bu ligin Süper Lig adaylarından birisiydi. Zor olacağını biliyorduk. Maçı daha erkende koparabilirdik. Defansif anlamda çok iyi mücadele ortaya koyduk, ofansif olarak da o şekilde. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var, Gözümüz o maçta. O maçı kazanıp zirvedeki yerimizi sağlama almak, perçinlemek istiyoruz" dedi.

Haftaya oynanacak olan Sakaryaspor mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlam, "Sakarya maçından sonra milli ara olacak. Maçta alacağımız sonuç 15 günümüzü etkileyecek. Kazanmak için birçok sebebimiz var. Camianın, taraftarın, şehrin mutluluğu ve motivasyonu için kazanmamız lazım. İki takım arasında tatlı bir rekabet var. Uzun süredir kazanamamış olmanın da vermiş olduğu şeyler var. İyi bir mücadele sergileyip geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Caner Osmanpaşa’nın sakatlığı devam ediyor. 1 gün içerisinde takıma katılmasını bekliyoruz. Güzel hazırlanıp iyi bir maç çıkaracağız. Bu hafta Sakarya değilde başka bir rakiple oynasaydık yine aynı şekilde hazırlanacaktık. Her maça 3 puan veriliyor. Ancak motivasyon ve anlam olarak maçın öneminin farkındayız. İyi bir strateji oluşturmamız lazım. Bazen farklı motivasyonlar olumsuz sonuçlar doğurabilir. En iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.