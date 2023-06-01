Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi’nde yürütülen ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Ekibi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya ve proje ekibi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u makamında ziyaret ettiler.Ziyarette yürütülen “Erdemlerimizle Varız Projesi” hakkında bilgiler veren Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, projenin 2022 yılından itibaren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulda uygulandığını söyledi.

Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya proje yazım aşamasında ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili "Milli manevi kültürel değerlerimizi yansıtan sosyal medya ve dijital içeriklerin oluşturulması için Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olmak istiyoruz” dedi.Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da ziyarette yaptığı konuşmasında projenin önemine dikkat çekti.Önümüzdeki hafta içerisinde Fakülte Dekan ve Dekan Yardımcıları ile ERVA Erdemlerimizle Varız Proje Ekibinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek iş birliği çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.



