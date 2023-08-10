ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında 263 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Spor Bilimleri Fakülte Sahası’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin her alanda kendini ispatlamış ve ispatlamaya devam eden bir Üniversite olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Altun; “Biz Spor Bilimleri Fakültemiz ile her zaman gurur duruyoruz. Yaptıkları faaliyetlerde üniversite olarak her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Bu faaliyetlerde fakültemizin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Konuşmasında mezun olan genç sporcularada nasihatte bulunan Rektör Prof. Dr. Altun; “Eğitim-Öğretim faaliyetleri üniversite yılları ile sınırlı kalan faaliyetler değildir, eğitim-öğretim, ömür boyu devam etmek zorundadır. İlave yetenekler ve argümanlar geliştirmek siz sevgili mezunlarımızın elinde olan konulardır. Hiçbir zaman küsmeye, darılmaya ve ayrışmaya gerek kalmadan hep beraber çalışarak ülkemize katkı sağlamanızı bekliyorum” dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Unur; “İnsan hayatında sabırsızlıkla beklenen, kavuşulduğunda mutluluk duyulan unutulmaz bazı anlar ve zamanlar vardır. Mezuniyet törenleride bunlardan birisidir. Sizlerde 4 yıllık bir eğitimi tamamlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bugününüz bundan sonra yaşayacağınız nice mutlu günlerin başlangıcı olsun” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi mezunu yamaç paraşütü sporcularının Ali Dağı yamaç paraşütü alanından tören alanına inmesinin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Gizem Nur Karabulut, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.