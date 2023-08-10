Usta ses sanatçılarına taş çıkaracak yetenekte olan yüzlerce isim, yaşadıkları şehirlerin en çok sevilen simaları arasında yer alıyorlar. Büyüleyci sesleri ve sahne performanslarıyla marka haline gelen bu isimler, benzersiz hikayelere de sahipler. Bunlar arasında Bursa’da çeşitli sahnelerde adeta talk Show yapan ses sanatçısı Gölge Rayan var.

Kibir ve ego dan uzak, izleyicileri ile direk bağ kuran, sempatik kişiliği ile kendini kabul ettirmiş olan Gölge Rayan, ilginç hikayesi ile hem gönülleri hem de mekanları adeta mest ediyor.

YETİMHANEDE BÜYÜDÜ

10 Temmuz 1989 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi, henüz daha anne sütü emerken 1 yaşında İstanbul Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu önüne bırakıldı. 18 yaşına gelene kadar hayatı boyunca hiç unutmayacağı kader arkadaşlarıyla yaşam sürdü. Gelişim çağındayken hayata atılsın diye bir tekstil firmasına işe yerleştirildi. Ütü yaparak harçlığını çıkaran bu çocuğun asıl adı ise Gökhan’dı.

Bir yandan çalışıp diğer yandan sevdiği ses sanatçıları Bergen, Sibel Can ve Müslüm Gürses’in şarkılarını mırıldanıyordu.



HUYSUZ VİRJİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Çalıştığı tekstil fabrikasında yapılan bir çekiliş, Gökhan’ın hayatını değiştirecek bir isimle tanışmasına neden oldu. Çekiliş sonrası 4 bin kişinin çalıştığı fabrikada 5 kişiye Huysuz Virjin(Seyfi Dursunoğlu) konser bileti hediye edildi. O isimlerden biri Gökhan’dı(Gölge Rayan). Fabrika yönetimi, işçilerine en özel yerden yer ayırttı. Sahnenin önünde 4 arkadaşıyla çalınan şarkılara eşlik eden Gökhan, Huysuz Virjin’in hemen dikkatini çekti. O’nu sahneye çıkardı ve 3-4 şarkıda kendisine danslarıyla eşlik etti. Huysuz Virjin o’nu öylesine sevdi ki, İzmir’de yapacağı kadınlar matinesine götürme sözü verdi.

İzmir’e giderek matineye katılan Gökhan, kısa sürede İzmir’de kadınlar tarafından sevilen bir isim haline geldi. Huysuz Virjin adeta gölgesi gibi olan Gökkan’a yeni bir isim taktı. Artık o Gölge Rayan olarak tanınacaktı.

KENDİNE ÖZGÜ DANSLARIYLA COŞTURUYOR

Tekstil fabrikasından ayrılarak bir anda kendini müzik ve eğlence sektörünün içinde bulan Gölge Rayan kadınlara yönelik onlarca matine yaptı. O artık matinelerin yeni aranan ismi ve şovmeniydi. Zamanla kendini yetiştirerek ses eğitimi de alan Gölge Rayan için yeni bir yolculuk başlayacaktı. O yolculuğun 2. Durağı 17 yıl yetimhanede büyütüldüğü şehir İstanbul oldu. Çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayan genç sanatçı, kendine özgü dansları ve enerjisi ile İstanbul’da da kendini sevdirmeyi başardı. Ve zamanla farklı illerden teklifler almaya başladı.



HAFTANIN 7 GÜNÜ SAHNEDE

Türkiye’nin en büyük 4. Şehri Bursa’ya gitmeye karar veren ve hayatını Aysun Güler ile birleştiren Gölge Rayan, burada eğlence hayatının bilinen mekanlarında sahne almaya başladı. Sevilmesi çok uzun sürmedi. Kısa zamanda iş dünyasından siyasetçisine, işçisinden memuruna kadar çok fazla izleyici kitlesine ulaştı. Belediyeler ve derneklerin düzenlediği halk konserlerine de çıkmaya başlayan sanatçı, şu an Bursa’da haftanın 7 günü sahneye çıkıyor. Salı-Cumartesi ve Pazar günleri Rakkas Sahne, Pazartesi ve Perşembe Günleri Istakoz Sahne, Cuma günleri ise Dörtler Restoran’da sevenleri ile buluşuyor.

KENDİ BESTELERİ DE VAR

Henüz genç yaşında olmasına rağmen albümde çıkaran Gölge Rayan, Hakan Peker’in unutulmaz şarkısı “Karam”, ve Doğuş’un “Uyan” şarkılarına klip çekti. Başarılı denemelerinin ardından şarkıda besteleyip seslendiren Gölge Rayan, “Nankör”, “İsyan” ve “Aklıma Kalbime” adlı eserlerinde sahibi durumunda. Hatta bu şarkıları bazı sanatçılarda repertuarlarına eklemiş durumda.

Yıllarca arabesk ve fantezi şarkılarla büyüdüğünü ve kendine has tarzıyla bu eserlere hayat verdiğini dile getiren Gölge Rayan, son zamanlarda ise pop müziğine de ayrı bir ilgi duyduğunu belirtiyor.

BEN ŞOVMEN SANATÇIYIM

Kendine örnek aldığın sanatçı var mı? sorusuna yanıt veren genç yetenek, “Kendime örnek aldığım sanatçı yok, çünkü sanatçılara çok saygım var ama ben asıl şovmen sanatçıyım, o yüzden beni yetiştiren Huysuz Virjin yani Seyfi Dursunoğlu tek tarzımdır.” Diye cevap veriyor. Son zamanlarda yaptığı danslarla Ediz’e benzetildiğini anlatan Gölge Rayan, “Benim çocuk yaşlarımdan beri tarzım hiç değişmedi. Hiç taklit yaparak dans etmedim. Ediz’in tarzını beğendiğim için benzetilmek açıkçası beni rahatsız etmiyor” dedi

ERMENİ GURUBUN SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Sahne hayatı boyunca hiç unutmadığın bir anın var mı? sorusuna da yanıt veren Gölge Rayan, “ Aslında bu benim için acı bir gündü. Kütahya’daki bir otelde 400 kişilik özel bir konser verdim. Sahneyi bitirmek üzereyken 10. Yıl marşı okumak istedim, tam seslendirirken “burada sadece Türkler yok” deyip Ermeni olduğunu iddia eden bir gurubun saldırısına uğradım. Beni dövmeye kalktılar. 6 yıl geçti üzerinden ama hala dün gibi aklımda” dedi.



SANATÇILARA DEĞER VERİLMİYOR

Sanata ve sanatçıya değer veriliyor mu? sorusuna ise ilginç bir cevap veren Gölge Rayan, “Ünü tüm Türkiye’ye yayılmamış bir sanatçı değilseniz size gereken değer verilmiyor. Mekanlar maalesef önce kendi ceplerini düşünüyorlar. Ünlüler günümüzde sahne başına milyonları cebine koyuyor, ama şehirlerle özdeşleşmiş yeteneklere komik rakamlar öneriliyor. Her gün ben insanları eğlendiriyorum. Benim gibi bir çok meslektaşım mekanları ayakta tutuyor. Müzik yoksa, sanatçı yoksa, eğlence yoksa mekanda yoktur. Bizler ciddi bir emek veriyoruz. Vokalistinden orkestrasına kadar ciddi bir ekip saatlerce çalışıyor. Emeğiyle alın teriyle saatlerce yorulmadan sahnede kalıyor. Bizlerde insanız bizlerinde gün içinde modları düşüyor. Ama sahneye çıktığımızda üzüntülerimizi, dertlerimizi, sıkıntılarımızı bir kenara bırakarak insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. O’nları gün içinde ki sorunlarından, dertlerinden sıkıntılarından uzaklaştırıp başka bir dünyaya götürüyoruz. Sanata ve sanatçıya bu yüzden daha fazla değer verilmesini istiyorum” dedi.

Gölge Rayan Bursa’yı ve Bursa’lıları çok sevdiğini de dile getirip, “her sanatçı gibi bende izleyici kitlesi olduğunda daha bir mutlu oluyorum. Her çıktığım mekanda bu kalabalığı görmek çok güzel. Beni kendilerinden bir parça gibi gören tüm Bursa’ya teşekkür ediyorum. Bursa’lı müzik severleri tüm programlarıma davet ediyorum “diye konuştu.

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