Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin gelişim ve değişimi için ortaya koyduğu projelerin tek tek açılışını yapıyor.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kongresi’nin 104. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda Mumcu 2. Etap, Veyisefendi 2. Etap, Tortum Ticari Alanlar ve Konutların Anahtar Teslimi, Dağ Mahallesi Millet Bahçesi ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nin toplu açılışları yapıldı. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Malumlarınız bugün 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü… Yani milli mücadele hareketinin tarihi dönüm noktası ve milli hâkimiyet fikrinin yanında milli birlik ve beraberliğimizin vatan sathına yayıldığı gün bugün… Bu anlamda bu tarihi günde şehrimizin değişim ve dönüşümüne tanık olan siz değerli konuklarla beraber bu açılışları gerçekleştiriyoruz” dedi. Yatırımların 1.5 milyar seviyesinde olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Tabii belediye olarak göreve başladığımız ilk andan itibaren ne söylediysek hepsine yerine getirdik. Bir yandan köylerimizin yolunu, suyunu, kanalını, su depolarını ve arıtma tesislerini yaptık diğer yandan da ilçelerimizde alt ve üstyapı, peyzaj, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma gibi projeleri tek tek hayata geçirdik. Eser ve hizmet siyasetimiz gereği yaptığımız 247 konut ve işyerinin, 30 dönümlük Dağ Mahallemizde yaptığımız Millet Bahçemizin ve ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Havalimanından gelirken çok önem verdiğiniz bir proje var. Fuar merkezimizin yan tarafından Ilıca yoluna bir bağlantı yolu yapıyoruz. O yol bittiği zaman Terminal Caddesi’nde yaşadığımız trafik sıkıntısını inşallah çözmüş olacağız. Böylelikle çok önemli bir ulaşım aksı da devreye girmiş olacak.”

“ERZURUM’DAKİ BU GÜZEL BİRLİK RUHUYLA DAHA BÜYÜK HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ”

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, “Eser siyaseti noktasında yerel yönetimlerimiz başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz şehrimize her gün yeni eserler kazandırıyor. Bugün de yine birbirinden kıymetli bu eserlerin toplu açılışı için buradayız. Öncelikle bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarını teslim alan vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, “AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek vatandaşla kucaklaşarak vatandaşın ihtiyaç duyduğu sıkıntı duyduğu konulara çözüm getirebilmek demektir” şeklinde konuştu. “İstanbul'dan başka vilayetlerden şehrimize gelen vatandaşlarımız ‘Erzurum çok değişti’ diyor. Hakikaten de öyle… Mehmet Sekmen Başkanımız da Mahmut Başkanımız da Cevdet Başkanımız da Muhammet Başkanımız da ve diğer ilçelerdeki kardeşlerimiz de çok güzel işler yapıyor” diyen Parlamenter Altınok, şöyle devam etti: "Erzurum'daki birlik ve beraberlik ruhunu inşallah sonsuza kadar yaşatacağız. Beş milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla vatandaşlarımıza layık oldukları hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Mehmet Sekmen Başkanımıza bu güzel yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından yatırımların açılışı yapıldı.