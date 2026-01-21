Olay, Bahçelievler Merkez Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta dün saat 22.38'de meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olan Emrah Erdem Gedik, bulunuduğu apartmanın 5. katın camından düştü. Apartmanın bahçe kısmında bulunan yeşil çimenlik alana düşen Gedik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gedik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu. Gedik'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA