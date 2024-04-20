İşsizlik sorununa çare olmak için işverenlerle iş arayanları bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı.

Esenyurt Belediyesi, düzenlediği mülakatlarla, işçi arayan öncü firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Binlerce hayata dokunan ESBİM, istihdamda engel tanımıyor. Birimin, Esenyurt Kültür Merkezi’nde engelli bireyler için gerçekleştirdiği mülakata onlarca farklı firma katıldı. Engelli vatandaşların firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda aranan kriterlere sahip 30 kişi daha uygun kadrolarda istihdam edildi. Yapılan son mülakatla birlikte ESBİM, bugüne kadar 460 engelli bireyin iş sahibi olmasına katkı sağladı.