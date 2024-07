Sakarya'da dört lokantada at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ramazan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, et üretim ve satış yerlerinden alınan örneklerde at ve eşek eti bulundu. İki sucuk üretim tesisi ve et satış noktası ile dört lokantaya cezai işlem uygulandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, olayı esnafın tamamına mal etmemek gerektiğini belirtti ve esnafın çoğunun işini düzgün yaptığını vurguladı.