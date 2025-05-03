Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Muhammed C. (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Sürücü Adil H.(31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yoğun çalışma sonucu çıkardı. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Editör: Öznur Dede