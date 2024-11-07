Esenler Belediyesi, tüm yayınları ve teknolojik standıyla yer aldığı 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda edebiyatseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, hologram kabinde yazarlarla yapay zeka sisteminde konuşma deneyimi elde ederken, yeni nesil kütüphanede bulunan yayınları da inceleme fırsatı yakaladı.

Esenler Belediyesi, “Çocukluk Şenliktir” sloganıyla bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya geldi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde her yaştan okuyucu tarafından ilgiyle karşılanan fuara Esenler Belediyesi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi yayınları ile diğer tüm yayınlarının yer aldığı stantla katıldı. Esenler Belediyesi fuarda bu yıl teknoloji meraklılarını da unutmadı. Esenler Belediyesi standına gelen kitapseverler, sanal gerçeklik ile Everest Dağı’nı, Kuzey Kutbu’nu geziyor ve hologram kabinde yazarlarla yapay zeka sisteminde konuşabiliyor.

Yeni nesil kütüphanenin en iyi örneği

10 Kasım’a kadar kapılarını açık tutacak fuarda Esenler Belediyesi, çocuk etkinlikleri ve söyleşiler düzenleyerek katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil kütüphanenin en iyi örneğini fuarda sergileyen Esenler Belediyesi, en teknolojik ve keyifli stant olarak da dikkat çekiyor.

Göksu ‘Kırk Şehir’i imzalayacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise kaleme aldığı “Kırk Şehir” adlı eserinin imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek. Göksu’nun kırk usta yazara hayallerindeki şehri sorduğu ve Müslüman şehrinin güzel ve unuttuğumuz hasletlerini hatırlatan eseriyle okurların karşısına çıkacak. İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etmek isteyen Esenlerli ziyaretçiler için Dörtyol Meydanı’ndan araç kaldırılıyor.