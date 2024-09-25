Gençler için pek çok projeyi hayata geçiren Esenler Belediyesi, yeni eğitim yılında açıkladığı ‘Eğitim Destek Paketi’yle ortaöğretimden üniversiteye kadar tüm öğrencilere destek olacak.

Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminde de ‘Eğitime Tam Destek!’ diyerek Esenlerli öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Okulların açılışında ilkokula yeni başlayan miniklere beslenme çantası, suluk, kalemlik, cetvel, boya, kalem ve silgi gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantası hediye eden Esenler Belediyesi, yine ilköğretimdeki tüm öğrencilere geri dönüşümden kazanılan defterleri dağıttı.

Ortaöğretimden üniversiteye tam destek

Orta öğretim ve üniversite öğrencilerini de unutmayan Esenler Belediyesi, bu eğitim döneminde başarı sıralamasında ilk 10’a giren ortaokul öğrencilerine ocak ve haziran ayları arasında 3 bin TL, yine aynı kategorideki lise öğrencilerine 5 bin TL eğitim desteği veriyor. Bu kapsamda üniversite sınavında ilk 10 bine girenlere 20 bin TL, 2 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 5 bin TL, 4 yıllık üniversiteye yerleşenlere 10 bin TL, üniversiteden bölüm birincisi olarak mezun olanlara ise 50 bin TL verilecek.

Esenlerli olma şartı

Eğitim destek paketi açık öğretim ve uzaktan eğitim programları dışında, 2024 YKS sonuçlarına göre ilk kez yerleşen Esenlerli öğrencileri kapsıyor. Bu çok özel destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 21 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Genç Kart mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.