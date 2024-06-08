Esenler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) Esenler’de giren öğrencileri ve velilerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Türkiye genelinde 3 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’na Esenler Belediyesi Esenler’de bulunan okullarda giren öğrencilere her sınav öncesinde olduğu gibi YKS’nin olduğu tüm okulların önünde ikram noktaları kurdu. Okulların girişlerindeki belediye stantlarında ücretsiz simit, çay, kahve, kek ve su ikramları yapıldı. Mobil çorba çeşmeleri de sınavdan önce ve sınav süresince okulları gezerek öğrenci ve velilerine sıcak çorba ikramında bulundu. Sınavın yapıldığı her okulda Esenler Belediyesi birim müdürlerinden bir personel görev aldı.

“Bizim için moral motivasyon oldu”

Sınav süresi boyunca ikramların devam ettiği okulların önünde veliler, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya teşekkür ederek “Bizim için böylesine önemli bir günde yanımızda olması bizleri çok mutlu etti. Hem imtihana giren çocuklarımız hem de bizim için moral motivasyon oldu. Bu küçük gibi görülen hizmet bir ikramın ötesinde başka bir mana ifade ediyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dediler.

Okulların çevresindeki cadde ve sokaklarda ‘sessiz olunuz’ uyarısı

Esenler Belediyesi, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için okul çevrelerinde gürültü önleyici tedbirler de aldı. Okulların tam konutların ortasında sokak ve caddelere çok yakın olması sebebiyle özellikle araçların korna çalmasını önlemek için zabıta ekipleri ellerindeki dövizlerle sürücüleri uyardılar. Zabıtalar sınav boyunca okulların çevresindeki cadde ve sokaklarda üzerinde ‘Bu okulda sınav yapılmaktadır. Lütfen sessiz olunuz’ dövizleri ile şoförlere korna çalmamaları için ikazda bulundular.