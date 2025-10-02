Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde "Esenler Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Şenliği" düzenledi. Şenlik Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK iş birliğiyle ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik yapıldı. Şenliğe katılan öğrenciler; atölyeler, gösteriler ve yarışmalarla dolu 3 gün boyunca, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkaracak. Şenlikte, bilimsel deney alanları, planetaryum gösterimleri, STEM atölyeleri, inovasyon ve teknoloji etkinlikleri, bilim yarışmaları, eğitici yarışmalar, eğitici sunumlar ve gösterimlerle her yaşa uygun etkinlik meraklılarıyla buluşacak. Şenlik neticesinde "Gezegenler ve Uzay Macerası","Kağıt Devrelerle Elektrik Sihri: Aydınlanan Tasarımlar", "Hanoi Kuleleri", "Akciğer Solunumu Modeli", "Temel Tasarım: Renkler, Şekiller ve Düşünceler", "Hava - Basınç Atölyesi", "Kendi Hamurundan Aksesuar Tasarla", "Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kâğıt","Model Uçak Atölyesi", "Tesla Bobini Atölyesi", "Rüzgârın Etkisini Gözlemle", "Mobius Şeridi" "Ayraçlarla Madde Tayini Bileşiklerin Adlandırılması", "MagnetiCar", "Kendi Göktaşını Oluştur", "Artırılmış Gerçeklik", "Kendi Roketini Tasarla" ve "Kendi Jeneratörünü Yap Atölyesi" olmak üzere toplam 21 atölyede deney ve gözlemler yapıldı.

"Bütün bilim sevdalılarını bekliyoruz"

Esenler Bilim Merkezi’nde görev yapan Harun Doğan Benli, "Şenliğimiz TÜBİTAK desteklidir. Bu şenlik Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde gerçekleşmektedir. Başta Esenler olmak üzere İstanbul’da yaşayan ilk, orta ve lisedeki öğrencilerimizi şenliğimize bekliyoruz. Burada 24 etkinliğimiz, 21 atölyemiz var. Bütün bilim sevdalılarını bekliyoruz" dedi.

"Buradan memnun kaldım’"

Etkinliğe gelen öğrenci Revan Sakallı, "Ben solunum için bir etkinlik yaptım. Başka etkinliklerde öğrendim. Buradan memnun kaldım, beğendim. Önceden de buraya gelmiştim. Güzel vakit geçiriyorum. Okulumla geldim buraya" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarıma gelmelerini tavsiye ederim"

Şenliği çok beğendiğini söyleyen Süleyman Ali Yörükoğlu, "Burayı çok beğendim. Arkadaşlarıma gelmelerini tavsiye ederim. Buraya öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarımla geldim. Burada en çok beğendiğim kendi hamurunu tasarlamak oldu. Burada resim, kendi hamurum ve aksesuar yaparım" ifadelerini kullandı.