Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü’ne özel fotoğraf sergisi ve kadınların katıldığı bisiklet turu düzenledi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, BİSKUR (Bisikletli Kurye) ile birlikte 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisikletseverler için özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde Osmanlı’dan günümüze bisikletin tarihçesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bisikletin gelişimi ile ilgili birbirinden ilginç fotoğrafların yer aldığı sergiden sonra nostaljik bisikletler ile doğada bisiklet turuna çıkıldı. Esenlerli bisiklet sevdalılarının katılımıyla yaklaşık 30 bisikletli bir kortej, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin bisiklet parkurunda pedal çevirdi. Diğer yandan bisikletseverler, özel tasarlanmış çiçekli bisikletlerle 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde ücretsiz bahçe turu da yaptı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.