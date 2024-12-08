İstanbul Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali’nin yarışma ve yapım destek bölümü finalistleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Esenler Belediyesi tarafından ‘Aile’ temasıyla bu yıl 5’ncisi gerçekleşecek Esenler Film Festivali’nde finale kalan projeler belli oldu.

Kısa film yarışmasına 430, yapım destek bölümüne 275 proje ile toplamda 705 başvuru alarak rekor bir sayıya ulaşan festivalin her iki kategorisinde de çeşitli festivallerde önemli başarılar kazanmış yönetmenlerin projeleri finalist olarak yer alacak.

10 FİLM ÖDÜLLER İÇİN YARIŞACAK!

Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan’ın üstlendiği ‘Kısa Film Yarışması’nda Erdal Baran Şahin’in yönettiği Kafamdaki Polis, Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir, Kadir Can Arabacı’nın yönettiği Buzun Ruhu, Onur Güler’in yönettiği Hangi Gece Büyüdüysem, Muhammet Emin Altunkaynak’ın yönettiği Çekiliş, Mert Erez’in yönettiği Rehber, Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği Tavuk Suyuna Çorba, Yaşar Güney Yurdakul’un yönettiği Kötü Bir Gün, Tuvana Simin Günay’ın yönettiği Dank ve Ali Emre Ceylan’ın yönettiği Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor filmleri, finalist olarak yarışacak.

Festivalde aynı zamanda kısa film yarışma seçkisi dışında; Enes Küçük’ün yönettiği Nân, Baturay Tunçat’ın yönettiği Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan, Mehmet Ali Poyraz’ın yönettiği Yaren, Elçin Elgin’in yönettiği Çetin’in Olağan Hikayesi ve Gürkan Yücel’in yönettiği Bir Dostluk filmlerinin gösterimleri yapılacak.

10 filmin finale kaldığı yarışma bölümünde; en iyi filme 50 bin TL, ikinci filme 40 bin TL, üçüncü filme 30 bin TL ve finalistlerin her birine 7’şer bin TL olmak üzere toplam 169 bin TL ödül dağıtılacak.