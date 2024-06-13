Esenler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri, kapanış programına ev sahipliği yaptı. Programda, performanslarını sergileyen lise grupları içerisinde jüriden en yüksek puanı alanlar ödüllerin sahibi oldu.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez liseli gençleri tiyatro sahnesinde buluşturan 3. ESEV Tiyatro Günleri’nde kapanış programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda ödül heyecanı yaşandı. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tiyatro Okulu’nda eğitim alan gençlerin performanslarını sergilediği etkinlik kapsamında ‘En İyi Erkek’ Atalay Enes Avcı, ‘En İyi Kadın’ Zümre Arslan , ‘En İyi Ekip’ Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ‘En İyi Yönetmen’ Emre Gedik kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katılıp, öğrencilere katılım belgeleri verdi.

“Bu yetenekleri ortaya çıkan çocuklarımızı varmak istedikleri menzile ulaştırmak”

ESEV Tiyatro Günleri’nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Liseler arası yapılan tiyatro yarışmasında dereceye giren “En İyi Erkek”, “En İyi Kadın” ödüllendirdik. Esenler Belediyesi olarak kültür sanattın bütün dallarını bütün branşlarında değişik alanlarında çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu yetenekleri ortaya çıkan çocuklarımızı varmak istedikleri menzile ulaştırmak. Esenler Belediyesinin Kültür Sanat (ESEV) eğitimi vesilesiyle çok sayıda gencimiz çok sayıda çocuğumuz yeteneklerini ortaya çıkardılar. 72 branşta burada eğitim yapılıyor. Bunları devam ettirmek istiyoruz” dedi.