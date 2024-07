İstanbul Esenler’de her yıl düzenlenen ücretsiz sünnet organizasyonu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" etkinliği, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda ekonomik durumu yetersiz, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının ücretsiz şekilde sünnet edilmesi sağlanıyor. Etkinliğe vatandaşların katılımı yoğun olurken program Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımı ile başladı. Göksu, çocuklara sünnet kıyafetlerini vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyon kapsamında bin çocuk, Belediye tarafından anlaşmalı hastanelere giderek 1 ay içinde sünnet olacak.

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu sünnet töreni Esenler’in bir klasiği haline geldi. Ortalama her yıl bin evladımızı sünnet ettiriyoruz ve bu sünneti yaparken de çadırlar kurarak değil, gerçekten en güzel hastanede en hijyenik ortamda sünnetleri yaptırıyoruz çünkü bu çocuklarımızın her biri bize emanet ve biz bu emanete sahip çıkmak, bu emaneti büyütmek, korumak ve kollamakla mükellefiz. Sizin çocuklarınız ve Esenler’in geleceği bizlere bir emanet. Şimdi çocuklarımızın sünneti için buradasınız. Onların sünnet kıyafetlerini alacaksınız, onları sünnet ettireceksiniz. Onlar aslında hayata ilk virajı sünnetle dönerek başlarlar. Bir erkek çocuğunun virajı döndüğü ilk an sünnetidir. Allah o döndükleri virajda hep istikametlerini doğru eylesin. Allah onlara hep güzel arkadaşlar dostlar nasip eylesin çünkü insanın hayatında en kıymetli şey arkadaşıdır. Allah onlara aileleriyle huzur dolu bir ömür, güzel başarılar, ömürlerinde bereket, hayatlarında sağlık ve afiyet nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kıyafet takdim edilen çocukların babalarından Mehmet Oğuzhan, ”Öncelikle Belediyemize teşekkür ediyoruz, bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.