Esenler Belediyesi, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’na özel “İşitmeye Devam Et” adlı programa ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Zahide Yetiş’in üstlendiği ve Doç Dr. Yavuz Dizdar’ın işitme kaybını etkileyen faktörleri ele aldığı programda Dizdar, “Kemoterapi ilaçları ve yanlış beslenme işitme kaybına neden oluyor” dedi.

Esenler Belediyesi, İCAAD (İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği) ve Si-Ser İşitme Cihazları iş birliğiyle Zahide Yetiş’in sunuculuğunu yaptığı, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın ise konuşmacı olarak katıldığı “İşitmeye Devam Et” adlı programa ev sahipliği yaptı. Programda işitmenin önemi vurgulanarak işitme kaybını etkileyen faktörlere ışık tutuldu. Programda ayrıca kemoterapi süreciyle ilgili süreçler hakkında bilgi verildi. Programa katılan herkese ücretsiz olarak işitme testi yapıldı.

Kemoterapi ilaçları işitmeyi azaltıyor

Çok sayıda Esenlerlinin katıldığı programda Dizdar, sözlerine duymak ve işitmenin farklı şeyler olduğunu vurgulayarak başladı. Duymanın çevresel faktörlerin yanı sıra genetik olabileceğini de kaydeden Dizdar, “Kanser tedavisinde görülen kemoterapi sürecinde çoğu ilacın işitmeye olumsuz etkisi olabiliyor. Günümüzde Türkiye’de her 8 kadından 1’i meme kanseri tanısı alıyor. ABD’de ise 3 kadından biri meme kanseriyle mücadele ediyor. Ne yazık ki biz de ABD’deki bu orana yaklaşıyoruz. Yapılan araştırmalara göre kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar işitme kaybına neden oluyor. Ama bu ikinci bir unsurdur. İlk problem diğer çevresel faktörlerle ilgili oluyor. Örneğin, genellikle gençlerin kulaklıkların ses seviyesini yüksek bir şekilde kullanmaları, işitmeyi ciddi oranda etkiliyor. Fazla gelen ses frekanslarıyla duyulan sesler de yıllar içerisinde işitme kaybına sebep oluyor. Esnekliğini yitiren kulak çocukların okuldaki başarısını etkiliyor. Yanlış kulak temizliği ve bilinçsizce yapılan müdahaleler kulağa zarar veriyor” ifadelerinde bulundu.

Toplumsal bir sorun haline geldi

İşitme kaybına neden olan çevresel faktörlere paketlenmiş gıda tüketimini de ekleyen Dizdar, “Yenilen abur cuburlar ve paketlenmiş gıdaların içeriği işitmeyi uzun vadede etkileyen bir faktör. Tabii kulak yapısıyla ilgili duyulan sesler farklılık gösterebiliyor. İşitme duyusu görmeye oranla daha fazla sezgisel karşılığı olan bir duyudur. Bu sebeple işitme kaybının yavaş yavaş gerçekleşmesi zamanla toplumsal bir sorun haline geliyor. Ayrıca çınlama problemi de tedavi edildiği sürece günümüzde çözüme ulaşabiliyor. Erken teşhis ve müdahale bu doğrultuda çok önemli” şeklinde konuştu.