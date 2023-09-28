Kültür sanat sezonlarını tarihi bir kişiliğe atfederek hafızaları diri tutmayı hedefleyen Esenler Belediyesi, bu çerçevede “İslam Düşüncesinin Seyri” adlı seminer dizisine ev sahipliği yapacak. İslam düşüncesinin serüvenine ve kültür dünyasının derinliklerine ışık tutacak seminer programı, 27 Ekim’de başlayacak.

Esenler Belediyesi, kültür sanat sezonunda fikir, sanat ve bilim dünyasına önemli katkıları bulunan tarihi şahsiyetleri anmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese tarihi ve kültürel değerleri hatırlatacak ve kökleri ile buluşturacak projelere ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, bu kez “İslam Düşüncesinin Seyri” adlı seminer dizisi düzenleyecek. İslam düşünce tarihini süreklilik içerisinde okuyabilme imkanı veren seminerler ile kayıp yüzyıllar, coğrafyalar, unutulmaya yüz tutmuş kurumlar, mimari yapılar, şehirler ve daha pek çok unsur tüm yönleriyle ele alınacak. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in koordinatörlüğünde 200’ü aşkın araştırmacının katkısıyla 6 cilt olarak okurla buluşan “İslam Düşünce Atlası”nın çok yönlü olarak ele alınacağı seminerler, kültürel hafızayı inşa eden unsurları ve İslam düşünce geleneğinin tarihi serüvenini gözler önüne serecek.

Farklı başlıklarda çok yönlü bakış

“İslam Düşüncesinin Seyri”, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in “Düşünce Tarihinin Yapısı ve Anlamı Üzerine” başlıklı semineriyle başlayacak. Seminer dizisi çerçevesinde Prof. Dr. Tahsin Görgün “İslam İlim Geleneğinin Teşekkülü”, Doç. Dr. Nail Okuyucu “Fıkıh: Teklifin Temsili ve Davranışsal Rasyonalitenin Temellendirilmesi”, Doç. Dr. Muhammed Bedirhan “Tasavvuf: Mükellefiyetin Deruni Boyutları”, Doç. Dr. Mehmet Özturan “Düşüncenin Grameri: Mantık”, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer “Felsefe: Hakikatin Değişmez Bilgisinin Peşinde”, Doç. Dr. Hümeyra Özturan “Ahlak: İnsani Yetkinleşmenin Boyutları”, Prof. Dr. Eşref Altaş “Gazali Sonrasında Nazari Düşünce” ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu “17. Yüzyıldan Sonra İslam Düşüncesi” başlıkları ile meralılarıyla buluşacak.

Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer tarafından verilecek “Arayışlar Döneminin Geleceği” adlı panelle zenginleşecek program sonunda başarılı olanlara 6 ciltlik “İslam Düşünce Atlası” ve katılım belgesi verilecek.