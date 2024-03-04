Esenler’de bir eve düzenlenen operasyonda kalem kutuları içerisine zulalanan 770,52 gram marihuana, 178.45 gram uyuşturucu öğütücü, 3.23 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Esenler Merkez Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit etti. 2 Mart’ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K.(20) isimli şüpheli yakalanırken, adresin bodrum katında yapılan aramalarda, kalem kutuları içerisine zulalanan 770,52 gram marihuana, 178.45 gram uyuşturucu öğütücü, 3.23 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 4 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 29 bin 800 TL para ele geçirildi. “Kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık"tan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.