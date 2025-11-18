

Uludağ eteklerinde bulunan Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılar nedeniyle hızla büyüdü, alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.



Yangın sırasında kendisine ulaşılamayan ev sahibi Kazım Kaya'ya (78) yönelik arama çalışmaları, ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında sonuç verdi. Enkazda ve çevresinde yapılan detaylı incelemede Kaya'nın cansız bedenine gece saat 03.00 sıralarında ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.