Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Walker Spor, engelli çocukları Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. ‘Dünya Serebral Palsi Günü’ne özel olarak yapılan etkinlikte çocuklar, futbol oynama hayalini gerçekleştirdi. Etkinlikte Trabzonspor’un efsane futbolcusu İbrahim Yattara ve gençlerin yakından takip ettiği sosyal medya fenomeni Recep Tayyip Kaya çocuklarla birlikte top oynadı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, serebral palsi futbolunu Türkiye’de bir ilk olarak kuran Walker Spor’un destekçisi olmaya devam ediyor. Sürecin başından bu yana özellikle tesis temini konusunda serebral palsili çocukların ailelerine gereken desteği sağlayan Esenler Belediyesi, bu kez ‘Dünya Serebral Palsi Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde bir araya gelen serebral palsili çocuklar, yürüteçleri ile birlikte futbol oynama hayallerine kavuştu.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Trabzonspor’un efsane futbolcusu İbrahim Yattara ve gençlerin yakından takip ettiği sosyal medya fenomeni Recep Tayyip Kaya da çocuklarla birlikte top oynadı. Öte yandan çocuklar ile bir araya gelen İbrahim Yattara onlarla birlikte fotoğraf çektirirken sevgi dolu anlar yaşandı.

“Biz, bize düşeni yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Programda bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Az önce selamlaştığımız, merhabalaştığımız gençlerimizin kendi kuracakları hayatlarında biz Esenler Belediyesi olarak her türlü yardıma, katkıya ve desteğe her zaman hazırız. Biz, bize düşeni yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Cenabı hak anne babalara yardım etsin. Bu güzel kardeşlerimize güzel kapısından şifalar versin. Onları hayatta en güzel şeylerle karşılaştırsın. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteklerinin devamını bekliyoruz”

Gerçekleştirilen etkinliğe kızı İpek Miray Sönmez ile katılan Maviş Sönmez ise “6 Ekim Serebral Palsili Farkındalık Günü için buradayız. Serebral palsi çok farkındalığı olmayan bir hastalık. Çok duyguluyuz. Mücadelemiz çok zor ve uzun bir yoldayız. Ama serebral palsili olan ve eğitimlerle yürüyebilen, konuşabilen, okula gidip meslek sahibi olabilen çocuklarımız çok fazla. Bunun mücadelesi içerisindeyiz bizde. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Desteğe her zaman ihtiyacımız var. Esenler Belediyesi’ne de bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.