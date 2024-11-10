Esenler’de hal kavşağı mevkiinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs ise çekilerek yol tekrardan trafiğe açıldı.

Sabah 06.00 sıralarında Esenler hal kavşağı mevkiinde yaşanan otobüs kazasında 2 yolcu hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 18 vatandaş da yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, çekici yardımıyla otobüsün kaldırılması sonrasında açıldı. Olayda hayatını kaybeden 2 vatandaşın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.