Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözlerine yer verildi. Bursaspor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

" Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 86. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."