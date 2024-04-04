Esenler’de Dede Nine Torun Yaşam Merkezi öğrencileri her yıl düzenli olarak yaptıkları ‘Yardım Kumbarası’ projesiyle topladıkları paralarla bu yıl Bangladeş’te 3 ayrı köyde, 3 su kuyusu açtırdı.

Dede Nine Torun Yaşam Merkezi öğrencileri, her yıl Ramazan ayında ‘Değerler Eğitimi’ dersinde belirlenen başlıklar kapsamında yardım kampanyası düzenliyor. Bu yılın konusu olan ‘Yardımlaşma’ başlığıyla minikler kendi yaptıkları kumbaralarıyla harçlıklarını topladı. Toplanan paralarla Bangladeş’te 3 ayrı köyde, 3 su kuyusu açıldı. Bangladeşli çocuklar, açılan su kuyularının Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte çifte bayram yaşadı. Yardım kampanyasına veliler, öğrenciler ve Hayber Gençlik yöneticisi Muhammetnur Korkmaz destek verdi.