Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Çınar Mahallesi Koru Parkı ziyareti sırasında karşılaştığı 11 yaşındaki Nazlı'ya verdiği paten sözünü yerine getirdi. Parkta iki arkadaşının paten sürdüğünü, Nazlı'nın ise terlik giydiğini fark eden Aksoy, küçük kıza paten hediye edeceğini söylemişti.

Aksoy'un talimatının ardından belediye ekipleri Nazlı'nın ailesiyle iletişime geçerek adresine gitti ve pateni teslim etti. Hediyesine kavuşan Nazlı büyük mutluluk yaşarken, artık arkadaşlarıyla birlikte paten sürebiliyor.

'Çocuklarımızın hayallerine dokunabilmek bizim için çok kıymetli'

Başkan Vekili Can Aksoy, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bazen bütün yorgunluğu unutturur ve tarifsiz bir mutluluk kaynağı olur. Çocuklarımızın hayallerine küçük de olsa dokunabilmek, onların mutluluğuna ortak olabilmek bizim için çok kıymetli. Nazlı'ya keyifle süreceği pateniyle bol bol gülümseyeceği günler diliyorum.'

'Çok mutlu oldum'

11 yaşındaki Nazlı Ahmed ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Parkta belediye başkanımızı görmüştüm. İki arkadaşım da yanımdaydı, onların pateni vardı ama benim yoktu. Fotoğraf çekildik, bana paten sözü verdi. Hediye gönderdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.'