Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparken yalıya metreler kala karaya oturan Türk bayraklı 'KAPPA' isimli konteyner gemisinin kurtarılmasının ardından Boğaz gemi trafiğine açıldı.

Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde meydana gelen olayda 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürülmeye başlanmıştı. Ekipler tarafından çekilen gemi İstanbul Boğazı'ndan çıkarılarak Yeşilköy açıklarına demirletilirken, Boğaz gemi trafiğine saat 07.50 itibariyle tekrar açıldı.