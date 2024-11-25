Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 202 hafızın icazet programına katıldı.

Esenyurt Müftüğü’ne bağlı Kuran Kurslarında yetişen 202 hafız için icazet töreni düzenlendi. Törene Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Can Aksoy, "Esenyurt Müftülüğü’ne bağlı Kuran Kurslarımızdan yetişen 202 Hafızımın icazet programına katıldım. Aileleri ile birlikte heyecan ve mutluluklarına ortak olduğumuz genç hafızlarımızı tebrik ediyor, bugünlerine gelmelerinde katkıları olan başta Esenyurt Müftümüz Sayın Selami Aykul ve Hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.