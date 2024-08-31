Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Fi Tower sitesinde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 vatandaşımız tahliye edildi, 15 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yangında can pazarının yaşandığı Fi Tower sitesine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, "Yangın eksi 2’inci katta elektrik kontağından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış. 100 civarında tahliye var. Arkadaşlarımız hastanedeki arkadaşlarla ilgileniyorlar. Çok şükür bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan da yok" ifadelerini kullandı.

Esenyurt’taki yapılaşma sorununa dikkat çeken Özer, "Maalesef bu Esenyurt’ta yaşadığımız büyük bir sorun. Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. 3 adamız yasaklı idi. Birini açtık. 2’si hala yasaklı. Bu yapılan binaların bir kısmı ile ilgili iskan problemi var. Bunlar geçmişte yapılmış. 43 kilometrekareye 1.5 milyon insan sığdırılmış. Paris ile nüfusumuz aynı. Paris’in yayıldığı alan bizim yüz mislimiz. Sadece yangın değil depreme dirençli kent anlamında da çalışmalarımız sürüyor. Geçen hafta deprem sempozyumu yaptık. Bu maalesef ulusal bir mesele. Hep birlikte el ele verirsek üstesinden gelebiliriz" şeklinde konuştu.

Yangından kedilerini kurtardı

Yangının çıktığı binadan yaşayan Osman Mutlu ise kedileri ile birlikte binadan tahliye edildi. Mutlu, "Sabah televizyon izlerken bir anda patlama oldu. Baktık elektrik yok. Duman gelmeye başladı. Dışarı çıkayım dedim. Her yer simsiyah. Hemen kapıları kapattım. Islak bezlerle dumanı kestim. Camları açtık bekledik. Dumandan hayvanlar nasıl bağırıyorlar. Zor bela onları cama koydum kurtardık" dedi.