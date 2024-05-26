Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 4. Uluslararası Performans Ritmik Jimnastik Turnuvası’na katılarak spora ve sporcuya verdiği desteğe vurgu yaptı. Başkan Özer, “Gençler kırmızı çizgimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her türlü kültür, sanat ve spor alanında onlar için Esenyurt Belediyesi’nin imkanlarını sonuna kadar kullanacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek, 10 ülkeden 700 ritmik jimnastik sporcusunun yarıştığı, 4. Uluslararası Performans Ritmik Jimnastik Turnuvası’na katıldı. Performans Ritmik Jimnastik Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren program Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Çok sayıda miniğin başarılı jimnastik performansı ile renkli anlara sahne olan turnuvayı izlemeye gelenler arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Seyithan İzsiz, Beylikdüzü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz vardı. Performans Ritmik Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, katılımından dolayı Başkan Özer’e plaket takdim etti.

“Esenyurt’u bir kültür, sanat ve spor şehri yapmak için önümüze hedefler koyduk”

Düzenlenen turnuvadan ve sporculara verilen destekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Prof Dr. Ahmet Özer, Esenyurt’taki sporculara verdikleri desteklerin de artacağının da altını çizerek, “Bu turnuvayı düzenleyen Esenyurt’umuzun değerli Kent Konseyi Başkanı sevgili Mehmet Hanifi Kaya’ya ve emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugün değerli Beylikdüzü’ndeyiz. Daha önce Beylikdüzü’nde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni büyük bir başarıyla yöneten belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde bu dediğim alanlarla ilgili bir yürüyüş başlatmıştı. Ondan sonra sevgili Mehmet Murat Çalık bunu devam ettirdi ve yeni başarılarla taçlandırdı. Biz onların çalışmaları, başarılarıyla gurur duyuyoruz ve huzurunuzda kendilerini tebrik ediyoruz. Komşu ilçe olarak Esenyurt’umuzda bu anlamda çok ve çeşitli çalışmalar yapılıyor ve yapılacak. Biz de Esenyurt’u bir kültür, sanat ve spor şehri yapmak için önümüze hedefler koyduk. Ben geldiğim günden beri uluslararası alanda dünya birinciliği kazanmış sporcularımızı ödüllendirdim. Triathlon spor dalında Esenyurt’umuz bir dünya şampiyonu çıkardı. Ardından atletizmde Avrupa şampiyonları, jimnastikte, dövüş sanatlarında peş peşe bir ay içinde 12 tane sporcumuzu ödüllendirdik. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü çağımızda bu tür başarıların bir şehri temsil etmesi ve onu dünyaya tanıtması parayla, pulla yapılacak bir şey değil. Trilyon verirseniz bu tanıtımı yapamazsınız. Ama gencecik bir delikanlı ya da bir genç kızımız çıkıyor, dünya şampiyonu oluyor, o ilçemizi, o ilimizi bütün dünyada tanıtıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz de Esenyurt Belediyesi olarak bu anlamda bu sporları yapan kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ şiarıyla halkımızın da spor yapması yürüyüş alanlarını, spor alanlarını çoğaltmak durumundayız. Bununla ilgili birtakım projelerimiz var. Onların üzerinde çalışıyoruz ve geliştireceğiz. 14 tane salonumuzda 28 dalda 41 bin 739 kişiye spor hizmeti vermişiz. Ve bunu çoğaltarak devam ettireceğiz. Güncel olarak 6 çocuğumuza jimnastik dalında destek veriyoruz. Hem onları destekliyoruz hem eğitim veriyoruz, hem salonlarımızı açıyoruz hem de spor malzemesi anlamında katkıda bulunuyoruz. Bugün Beylikdüzü’nde böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu, gençlerle birlikte heyecan duyduğumu ve gençlerle birlikte olduğumuzda gençleştiğimizi de söylemek isterim. Gençler bizim kırmızı çizgimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her türlü kültür, sanat ve spor alanında onlar için Esenyurt Belediyesi’nin imkanlarını sonuna kadar kullanacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.