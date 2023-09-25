25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçedeki eczacıları ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, sağlık emekçilerinin gününü kutladı.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçe genelindeki eczacıları ziyaret eden Esenyurt Belediye yetkilileri, sağlık emekçilerinin gününü kutlayarak hem talep ve önerilerini dinledi hem de çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşayan eczacılar ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Hatırlanmak 40 vitamine eş değer”

30 yılı aşkın süredir ilçede eczacılık yapan Firdevs Şahin, “Güler yüzlü olmaları her şeyden önce çok önemliydi. Belediye ekipleri pozitif bir enerji saçarak geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Belediye yetkililerinin Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bizleri hatırlaması bence 40 tane vitamine eş değer. Sıcakkanlı bir şekilde buraya geldiler, çok güzel de hediyeler takdim ettiler. Bizi unutmayan, talep ve önerilerimizi dinleyen Esenyurt Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim” dedi.