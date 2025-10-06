Bakan Tekin ayrıca, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Eba, Çocuklarımız İçin Yeterlidir"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, fiziki altyapı ve derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından OECD ortalamalarının yakalandığını ifade etti. Tekin, uluslararası standartlara göre derslik kapasitesi ve sınıf mevcudu konusunda artık sorun yaşanmadığını vurgularken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise 13-15 seviyelerinde olduğunu ve bu durumun dünya genelinde örnek gösterilebileceğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aralık ayında açıklanan TIMSS sonuçlarını hatırlatarak, Türkiye’nin matematik ve fen alanlarında Avrupa ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri içinde ise ilk beş içinde yer aldığını vurguladı. Bu başarıya rağmen muhalefetin söz konusu gelişmeleri görmezden geldiğini belirten Tekin, özel yayınevlerinin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle uyumlu” etiketiyle satışa sunduğu bazı kaynak kitaplara da değinerek, eğitim-öğretimin sosyal devlet anlayışı gereği Türkiye’de ücretsiz olduğunu ifade etti.

Okullarda ilave hiçbir kaynağa ihtiyaç olmadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

Burada bir pasta var. Bu pastadan nemalanmak isteyen kişiler, dışarıda bir sürü yayınlar hazırlıyorlar. Merdiven altında illegal kurslar organize ediyorlar. Diyorlar ki ‘Millî Eğitim Bakanlığının kitaplarından değil, buradan soru çıkıyor.’ Ben de diyorum ki eğer öyle bir şey olursa, ilgili kişiler hakkında hemen gerekli işlemleri yaparız. Soruların tamamı bizim müfredatımızdan çıkacak. Velilerimiz müsterih olsunlar. Bizim kitaplarımız, okuldaki öğretmenlerimiz ve EBA’ya yüklediğimiz kaynaklar, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kaynaklar, çocuklarımız için yeterlidir.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dersleri okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile telafi edebileceklerini belirtti. Ek kaynak ihtiyacı olanların ise EBA, MEBİ ve OGM Materyal platformlarından faydalanabileceğini ifade etti. Öğretmen atamalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, bir aksilik yaşanmaması halinde yeni yılın başında Millî Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayının eğitim sürecine başlayacağını duyurdu.

"Eğitim-Öğretim Süreleri Kısalabilir"

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişimine ilişkin, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti. Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye’deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin “Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. ‘Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz’ anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da onayına sunacağız. İlk Kabine Toplantısı’nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek” diye konuştu.