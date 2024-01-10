Esenyurt Belediyesi, işitme engeli olan vatandaşlara cihaz desteği sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin, ilçe genelinde işitme engeli olan vatandaşlara cihaz yardımı tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeye gelen talep doğrultusunda başvuruyu değerlendiren yetkili birimler gerekli cihazları hızla temin ederek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Uzman doktorlar tarafından sağlık taramasından geçirilen bireylere işitme cihazının takılmasının ardından, kullanım aşamaları ise tüm detayları ile anlatılıyor. İhtiyaç duyduğu cihaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, belediye ekipleri ise ilçede bulunan engelli bireylere yönelik hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

“Hayatlarına dokunmak bizi mutlu ediyor”

Vatandaşların huzurunu sağlamak için çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden belediye yetkilileri; “Belediyemize işitme cihazı talep eden vatandaşlarımızın ihtiyaç tespitlerini yaptıktan sonra vatandaşlarımız uzman doktorlar tarafından muayene ediliyor. Daha sonra kendilerine uygun işitme cihazları temin edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşımıza teslim etme işlemini gerçekleşiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Onları daha iyi duyarken görmek, sağlıklarına kavuştuklarını görmek paha biçilemez bir duygu. Esenyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.