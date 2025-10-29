

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (BASKF) birlik ve beraberlik gecesinde Bursa ve ilçelerinde amatör spor faaliyetlerine verdiği destekten dolayı bazı isim ve kuruluşlar ödüle layık gösterildi. Her yıl düzenlenen organizasyonda bu yıl spor haberciliği dalında ‘Yılın Gazetesi’ Yıldırım Gazetesi seçildi.



Kaplıkaya Cazibe merkezinde düzenlenen organizasyonda Yılın Gazetesi ödülünü Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Bayraktar teslim aldı. Ödülü ise Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer, BASKF Başkanı Çetin Yıldız, BASKF Onursal Başkanı Ayhan Barışçı birlikte takdim etti.

Ödül töreni sonrası gazetemize bir değerlendirme yapan Genel Yayın Yönetmeni Erdal Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde yılın gazetecilik ödülünü bir arkadaşımız almıştı. Habercilik anlamında Bursa'da hatırı sayılır bir yere geldik. Bugünde spor haberciliği noktasında oldukça önemli ve değerli ödüle layık görüldük. Bizler şehrimizin gelişmesi, kalkınması noktasında önemli misyon üstleniyoruz. Habercilik sadece kaza, cinayet haberciliği değil. Biz şehre de katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Bu nedenle bize bu ödülü layık gören Amatör Spor camiamıza teşekkürü bir borç biliyoruz" şeklinde konuştu.