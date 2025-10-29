

Cumhuriyetin 102. Yılı törenleri ilçe stadında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Kaymakam Eren Arslan, törene katılanların bayramını kutladı.



Kutlamanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Eren Arslan, "Kıymetli Gazilerimiz, Kıymetli İnegöllü Hemşehrilerim, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Gençler. Gurur verici bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923 şüphesiz binlerce yıldır şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün büyük gururun 102. yıldönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle tarihimiz boyunca bu toprakları vatan kılma arzusuyla toprağa düşen tüm şehitlerimizi, şanlı ecdadımızı her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanan bu toprakların aziz milletimizin ebedi yurdu olduğunu en güçlü delili olan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Türk Milleti olarak tarihte birçok büyük devlet kurmuş birçok büyük medeniyet oluşturmuş bir milletiz. Bu devletleri kurarken hiçbir zaman kuru bir hükümdarlık anlayışla hareket etmemiş bir yönetim kültüründen geliyoruz. Her şeyden önce kurmuş olduğumuz devletlerin hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, kardeşliği, adaleti ve inançları saygıyı temel alarak insanları rengine, mezhebine, kültürüne göre ayırmadan hepsini kucaklayan bir medeniyet tasarruru ile bunu yapmışız. İçimizde yaşattığımız bu değerler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu 622 yıl hüküm sürmüş, 22 milyon km2’ye ulaşan bir coğrafyaya hakim olmuş, o coğrafyada insanlar barış huzur, kardeşlik ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden çekilirken Türk Milleti’nin yükselişini hiçbir zaman hazmedemeyen emperyalist güçlerin zulmü karşısında millet olarak çok acılar çektik.

Ordularımız terhis edildi, silahlarımıza el konuldu. Ülkemizin dört bir tarafı başkentimiz dahil olmak üzere işgal edildi. O günleri hatırlayalım. Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlıklar içinde bile olumsuzluğa kapılmadan bulunduğu bu zor şartlar içerisinde dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandırmıştır. İnsanlık tarihi bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle kendi kaderini eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal mücadelesinin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir.

Cumhuriyet’in ilanıyla kurulan köklü bir tarihin ve yüce bir davanın mirasçısı olan milletimiz kurulduğu günden bu yana büyümüş ve dünyanın en dikkate şayan devletleri arasında yerini almıştır. Bu sebeple yeryüzündeki tüm mazlum ve masumların umudu olmanın yanı sıra şer odaklarının da hep hedefinde yer almaktadır. Bu karanlık ve kirli odaklar bazen içimizdeki hainlerle bir olup meclisimizi bombalamışlar, bazen vatani görevini yapan yiğit askerlerimize kurşun sıkmışlar, bazen de ekonomimize yönelik çirkin oyunlar sahnelemişlerdir. Her zaman hakikatin yanında olan devletimiz ve milletimiz şer odaklarına karşı galip gelmiştir. Her daim gayret verecektir. Biliyor ve inanıyoruz ki büyük ve güçlü devlet olmamız yolunda attığımız her adım düşmanlarımızın yok olmalarına kapı açacaktır. Dün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu günde birlik ve beraberliğimizi korumaya, milli dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var." dedi.



Konuşmanın ardından İnegöl Belediyesi folklor ekibi beğeni toplayan halk dansları gösterileri yaptılar. Orotorya, Cumhuriyet korosu konserinin ardından tarihi mehter gösterisiyle 102 yıl önceyi hatırlattı. Bayram dolasıyla düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.



Program geçit töreniyle sona erdi.