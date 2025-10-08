Esenyurt Belediyesi, yerel yönetimlerin daha etkin ve donanımlı hale gelmesi amacıyla "Muhtarlar Mektebi" adlı eğitim çalıştayını başlattı. Eğitim programının açılış dersini Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy verdi. Başkan Vekili Aksoy, muhtarlara Türkiye’nin idari yapısı hakkında kapsamlı bilgiler sunarak, yerel yönetimlerin devlet sistemindeki yeri ve işleyişine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çalıştayın ikinci gününde ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yaman resmi yazışma kuralları, protokol kuralları ve adab-ı muaşeret eğitimi verdi.

18 Ekim’e kadar sürecek olan çalıştay kapsamında muhtarlara sosyal medya kullanımı, güçlü liderlik becerileri, geçmişten günümüze muhtarlık tarihi, etkili iletişim teknikleri, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile, afet ve acil durum yönetimi gibi birçok başlıkta eğitim verilecek. Muhtarların kurumsal kapasitesini artırarak, mahalle halkına daha etkin hizmet sunmalarının hedeflendiği eğitimlerin sonunda katılımcı muhtarlara sertifika takdim edilecek.

"Güzel ve verimli bir program gerçekleştirdik"

Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve İncirtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Kuzgun, programın çok verimli geçtiğini belirterek, "Gerçekten okumanın, öğrenmenin yaşı yok. Hocamız çok enerjikti ve muhtarlarımızla çok iyi bir iletişim kurdu. Güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu anlamlı programı düzenleyen Belediye Başkan Vekili’miz Can Aksoy’a ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle bir eğitim almak bizim için bir şans"

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Murat Canbaz ise, programın muhtarlar açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müz tarafından ‘Muhtarlar Mektebi’ adı altında hazırlanan eğitimin bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biz muhtar olurken bunun okulunu okumadık ama sonrasında böyle bir eğitim almak bizim için bir şans oldu. Başkan Vekili’miz Can Aksoy bize yerel yönetimlerle ilgili çok güzel bir sunum yaptı, ondan çok güzel feyiz aldık. Bugünkü konumuz ise dilekçeler ve resmi yazışmalardı. Muhtarlıkta halkla ve kurumlarla iletişim açısından dilekçelerin önemi çok büyük. Dilekçeyi nasıl yazmamız gerektiğini burada daha doğru ve detaylı şekilde öğrendik. Esenyurt Belediye Başkan Vekili’miz Can Aksoy’a, Muhtarlık İşleri Müdürü’müz Mehmet Urgar’a ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.