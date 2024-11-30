Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tutuklanarak görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tutuklanarak görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu sabah evine düzenlenen operasyonda bulunamadığı belirtilen Yalçın'ın hakkında arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.