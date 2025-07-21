Esenyurt Belediyesi’nden gençleri sevindirecek önemli bir adım daha geldi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde başlatılan sosyal tesis hamleleri kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde yer alan Vatan Kitap Kafe, ağustos ayı sonunda kapılarını açıyor.

Geçmiş dönemlerde bedelsiz olarak şahıslara devredilen belediye tesislerini yeniden kamuya kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Vekili Aksoy, bu alanları vatandaşların faydalanabileceği sosyal yaşam merkezlerine dönüştürüyor. Bu kapsamda 600 metrekarelik alanda inşa edilen 2 katlı modern tesis, gençlerin hem kitap okuyabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği bir kitap kafe olarak düzenleniyor.

Atıl alanlar sosyal tesise dönüşüyor

Tesis çalışmalarını yerinde inceleyen Aksoy, "Esenyurt’ta gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak projelere devam edeceğiz. Vatan Kitap Kafe’yi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Ayrıca park içinde atıl durumda bulunan diğer alanların da sosyal tesise dönüştürülmesi için hazırlıkların sürdüğünü müjdeledi.