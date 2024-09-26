Türkiye’nin 7 bölgesine özgü yöresel kültürlerin sergileneceği ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı Esenyurt 3. Kardeş Kültürler Festivali’nin lansmanı yapıldı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Derneklerinin ortak çalışması sonucunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Kardeş Kültürler Festivali’nin tanıtımı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin 7 bölgesine özgü yöresel kültürlerin sergileneceği ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalin 8 gün süreceği belirtildi. Lansmanda kürsüye çıkarak vatandaşlara seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ,“İnsanları birbirine yaklaştıran sevinçler ve acılardır. Biz şimdi güzel bir amaç için bir araya geldik. Şu tabloya baktığımız zaman ülkemizin dört bir yanından olan insanları görüyorum. Hepimizin adı memleketi farklı olabilir ama soyadımız Esenyurt. Bizim ortak yanımız Esenyurt. Bunu ortaya çıkarmalıyız. Biz burada bir sevgi ruhu, kentlilik ruhu oluşturmazsak kendi çocuklarımıza bir gelecek bırakmayız” dedi.