Esenyurt Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen programda çocuklar, çömlek, çanta boyama, ebru ve ahşap akrilik boyama atölyelerinde hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında animasyon, illüzyon, kukla gösterisi, baloncuk şov, palyaço, yüz boyama etkinlikleri ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu da çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında düzenlenen müzik dinletisinin ardından açık hava sinemasında gösterilen 'Tosun Paşa' filmi vatandaşlara nostalji dolu anlar yaşattı. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

'Çocuklarımla birlikte çok eğlendik'

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Tuğçe Dosdoğru, belediyenin düzenlediği etkinliklerden memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Burada hem ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte yapabileceği hem de çocukların tek başına severek katılabileceği etkinlikler vardı. Özellikle çömlek atölyesini çok beğendim. Kil ve çamur çocukların ince motor gelişimi açısından çok faydalı. Birçok belediyenin etkinliklerine katıldım ancak burada yapılan çalışmaları oldukça başarılı buluyorum' dedi.

'Burayı hazırlayan abilere çok teşekkür ederim'

Etkinliğe arkadaşlarıyla katılan Ceren Altaş ise 'Burada birbirinden farklı oyunlar oynadım. Çok eğlendim, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Zaten buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Burayı hazırlayan abilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi'nin yaz boyunca düzenleyeceği Açık Hava Yaz Etkinlikleri'nin farklı programlarla devam edeceği öğrenildi.