Galatasaray’dan ayrılan Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir dönem geçiren Arjantinli golcünün, menajeri Elio Pino tarafından Beşiktaş’a önerildiği ileri sürüldü. Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın unutulmaz isimleri arasına giren Mauro Icardi'nin geleceği, sözleşme sürecindeki belirsizliğin ardından netlik kazanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcuyla yola devam etmeme kararı alırken yıldız oyuncuya resmi olarak veda etmişti.

TÜRKİYE SEÇENEĞİ MASADA

Haberdeki bilgilere göre Mauro Icardi’nin, Arjantin ve İtalya’dan beklediği düzeyde maaş teklifi alamaması üzerine Türkiye’de kalma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Bu doğrultuda Elio Pino'nun, Beşiktaş yönetimiyle yeniden temas kurmak için yeni bir görüşme talep edebileceği de öne sürüldü.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU OLMUŞTU

Mauro Icardi, 2022 yaz transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Galatasaray'a daha sonra bonservisiyle transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede kulüp tarihinin en etkili yabancı golcülerinden biri haline geldi. Galatasaray kariyerinde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli yıldız, çıktığı toplam 96 resmi maçta 65 gol ve 22 asist üreterek 87 gole doğrudan katkı sağladı. zaxq