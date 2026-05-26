Esenyurt Belediyesi vatandaşların bayramı daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm cadde, sokak ve ibadethaneler ve ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı arefesinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda sokaklar, ibadethaneler, kesimhaneler ve kurban kesim alanı olarak kullanılacak 6 kapalı pazar alanı dip köşe temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için titizlikle çalışmalarını sürdürdü.

Kaba atıklar toplandı

Temizlik çalışmaları kapsamında çöp kenarlarına ve boş arazilere bırakılan kaba atıklar da belediye ekiplerince tek tek toplandı. Çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların bayram süresince de devam edeceği belirtildi. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca ekiplerin sahada görev yapmayı sürdüreceğini ve temizlik çalışmalarının bayram sonuna kadar aralıksız devam edeceğini ifade etti.