İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine bıçak ve sopayla saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. Taraflardan bazıları sopa ve bıçak çıkarırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.