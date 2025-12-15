Aydın, Refahyol Hükümeti sonrasında yaşanan gelişmelere değinerek, Milli Görüş anlayışının terk edilmesini eleştirdi. Erbakan’ın geçmişte yaptığı uyarılara atıfta bulunan Aydın, gelinen noktada bu eleştirilerin haklılığının görüldüğünü ifade etti. 28 Şubat sürecinin etkilerinin Türk siyasetinde halen hissedildiğini öne süren Aydın, bu dönemin ardından tek başına iktidarların oluştuğunu belirtti.

“Hizmetler Yapıldı Ancak Bedeli Millete Ödetildi”

İktidarın altyapı ve savunma sanayii alanlarında gerçekleştirdiği yatırımları kabul eden Aydın, duble yollar, barajlar, şehir hastaneleri ve savunma sanayii projeleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Ancak bu hizmetlerin bedelinin özelleştirmeler yoluyla millete ödetildiğini savunan Aydın, Türk Telekom, Erdemir, Tüpraş, Petkim, şeker fabrikaları başta olmak üzere yaklaşık 240 kamu kuruluşunun satıldığını, birçok milli değerin ise Varlık Fonu’na devredildiğini dile getirdi.

Eğitim ve Gençlik Eleştirisi

Eğitim politikalarını da eleştiren Aydın, 4+4+4 sisteminin ahlaklı ve dindar bir nesil yetiştirme hedefini karşılamadığını ifade etti. Yerli ve milli bir eğitim modeli oluşturulamadığını savunan Aydın, “Dindar nesil yerine kindar bir nesil yetişmiştir” dedi.

Gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Aydın; uyuşturucu ve bağımlılık, mafya ve çeteleşme, fuhuş, ahlaki çöküş, LGBT akımlarının yaygınlaştırılması, aile yapısının zayıflaması, intihar vakaları, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, beyin göçü ile kumar ve bahis bağımlılığını sıraladı. Bu tablonun mevcut sistemin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

Medya ve Ahlak Vurgusu

Basın ve yayın organlarında yer alan dizi ve programların ahlaki yapıyı zedelediğini savunan Aydın, aldatma, mafya özentisi ve ahlaki değerlerin aşındırılmasının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

“Önce Ahlak ve Maneviyat”

Açıklamasının sonunda Yeniden Refah Partisi’nin yaklaşımını özetleyen Ahmet Aydın, çözümün “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti. Bu temel üzerine inşa edilen bir gençliğin her alanda başarıyı yakalayacağını savunan Aydın, çarpık düzenin Milli Görüş anlayışıyla değiştirileceğini vurguladı.

Aydın, “Bu işler her görüşle değil, Milli Görüş’le olur. Her bakanla değil, Erbakan’la olur” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.