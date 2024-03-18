Esenyurt’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı coşku ile kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ardından katıldığı anma programında öğrencilerin hazırladığı duygu dolu gösterileri izledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Esenyurt’ta törenle kutlandı. İlk olarak, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Törene Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albay Mahir Sinan Çelenk, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehitler adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla son buldu.

Gösteriler duygu dolu anlara sahne oldu

Çelenk sunma töreninin ardından Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe protokolü ile birlikte Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Bozkurt, programda öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferi’ni anlatan gösterileri izledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 109 yıl önce bu topraklar için canlarını ortaya koyan şehitlerin ve Çanakkale ruhunun anlatıldığı gösterilerde izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.